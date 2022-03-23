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В Азербайджане за последние два дня шесть человек погибли в ДТП

В Азербайджане за последние два дня шесть человек погибли в ДТП В Азербайджане за последние два дня в дорожно-транспортных происшествиях погибли шесть человек.
Происшествия
23 марта 2022 г. 11:32
В Азербайджане за последние два дня шесть человек погибли в ДТП

В Азербайджане за последние два дня в дорожно-транспортных происшествиях погибли шесть человек.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, органами внутренних дел республики по "горячим следам" раскрыты 74 преступления, совершенные за минувшие сутки.

Также обеспечено раскрытие 13 преступлений, остававшихся не раскрытыми с предыдущего периода.

Задержано 46 человек, находящихся в розыске, в том числе 33 разыскиваемых должника. На автомобильных дорогах республики зарегистрировано шесть ДТП, в результате которых погибли шесть человек, один пострадал.

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