В Азербайджане за последние два дня шесть человек погибли в ДТП

В Азербайджане за последние два дня шесть человек погибли в ДТП

В Азербайджане за последние два дня в дорожно-транспортных происшествиях погибли шесть человек.

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В Азербайджане за последние два дня в дорожно-транспортных происшествиях погибли шесть человек. Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, органами внутренних дел республики по "горячим следам" раскрыты 74 преступления, совершенные за минувшие сутки. Также обеспечено раскрытие 13 преступлений, остававшихся не раскрытыми с предыдущего периода. Задержано 46 человек, находящихся в розыске, в том числе 33 разыскиваемых должника. На автомобильных дорогах республики зарегистрировано шесть ДТП, в результате которых погибли шесть человек, один пострадал. Подпишитесь на наш Telegram канал