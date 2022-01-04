В Азербайджане за минувшие сутки в ДТП погибли пять человек

За минувший день на дорогах республики произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 5 человек.

За минувший день на дорогах республики произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 5 человек.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

36 преступлений были раскрыты по “горячим следам”, задержаны 10 человек, находившихся в розыске, в том числе 7 человек, разыскиваемых в качестве должников.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел выявлено 18 фактов, связанных с наркотиками, 5 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступления задержаны 35 человек.