В Азербайджане за коррупцию задержан еще один врач

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия

В Сабирабадскую районную прокуратуру поступило обращение от жителя села Суговушан данного района о том, что врач Центральной районной больницы по имени Фазиль попросил у него взятку в размере 1 000 долларов США в обмен на госпитализацию родственника, нуждающегося в стационарном лечении в связи с заражением коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В результате расследования было установлено, что заведующий инфекционным отделением центральной больницы Сабирабадского района, координатор по обследованию и лечению пациентов с коронавирусом доктор Алиев Фазиль Магеррам оглу получил в качестве взятки денежные средства в размере 1 000 долларов от родственника больного COVID-19 для его госпитализации и лечения. Впоследствии пациент скончался в больнице.

По собранным материалам было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 (получение взятки) Уголовного кодекса, 23 апреля 2021 года Фазиль Алиев был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного данной статьей.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.