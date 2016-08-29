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    В Азербайджане за два дня более 10 000 водителей попали на радар

    За воскресные дни выявлено более 22 000 фактов нарушения правил дорожного движения

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел распространило информацию о результатах проведенных на территории страны 27-28 августа рейдах.

    Как сообщили Report в Управлении, рейды, проведенные Главным управлением государственной дорожной полиции МВД с целью пресечь случаи нарушения правил дорожного движения и вождения транспортных средств в нетрезвом состоянии, были продолжены и на прошлой неделе.

    Только в воскресные дни в целом выявлено более 22 тыс. случаев нарушения правил дорожного движения, более 10 тыс. из которых обнаружены с помощью фото- и видеокадров, зафиксированных специальным техническим оборудованием.

    Остальные более 12 тыс. нарушений выявлены сотрудниками структур, осуществляющих контроль дорожного движения. Из них 163 факта были связаны с управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии.

    Обращаясь к водителям, Главное управление государственной дорожной полиции требует строгого соблюдения правил дорожного движения. 

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