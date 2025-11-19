В Азербайджане за 10 месяцев 84 иностранца привлечены к уголовной ответственности за наркотики

В Азербайджане в январе-октябре 2025 года 84 иностранных гражданина привлечены к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Отмечается, что к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечены 4 687 человек, из которых 4 545 - мужчины, 142 - женщины.

У 84 привлеченных к ответственности иностранных граждан изъято в общей сложности 936 кг 499,874 г различных видов наркотических средств и психотропных веществ, а также 271,772 г конопли.