Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Азербайджане за 10 месяцев 84 иностранца привлечены к уголовной ответственности за наркотики

    Происшествия
    • 19 ноября, 2025
    • 14:51
    В Азербайджане за 10 месяцев 84 иностранца привлечены к уголовной ответственности за наркотики

    В Азербайджане в январе-октябре 2025 года 84 иностранных гражданина привлечены к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

    Отмечается, что к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечены 4 687 человек, из которых 4 545 - мужчины, 142 - женщины.

    У 84 привлеченных к ответственности иностранных граждан изъято в общей сложности 936 кг 499,874 г различных видов наркотических средств и психотропных веществ, а также 271,772 г конопли.

    иностранцы наркотики Азербайджан уголовная ответственность
    Son 10 ayda Azərbaycanda 84 xarici ölkə vətəndaşı narkotikə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub

    Последние новости

    15:40
    Фото

    Байрамов обсудил с замгоссекретаря США сотрудничество между Баку и Вашингтоном

    Внешняя политика
    15:38

    Счетная палата: Цифровизация обеспечит более полную картину государственных финансов

    Финансы
    15:31

    В Азербайджане снизилось число случаев заражения ВИЧ среди наркоманов

    Здоровье
    15:31

    В Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 20 человек, в том числе двое детей - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    15:25
    Фото

    В село Сос вернулись 20 семей бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    15:23

    Кавелашвили: Грузия поддерживает мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:23

    В Финляндии закроется пятая часть заправок "дочки" российской "Лукойл"

    Энергетика
    15:23

    Кыргызстан откроет третий транспортный коридор с Китаем через перевал Бедель

    В регионе
    15:21

    В Баку вынесли приговор по делу о взрыве, унесшем жизни 10 человек

    Происшествия
    Лента новостей