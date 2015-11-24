В Азербайджане вынесен приговор менеджеру, присвоившему 271 тыс. манатов

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Ализамина Джафарова, обвиняемого в присвоении денег.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева выступил государственный обвинитель.

Прокурор запросил наказание для обвиняемого в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Затем А.Джафарову было предоставлено последнее слово. Он не признал себя виновным в присвоении денег: "Я стал жертвой коварности Фахраддина Султанов. Очная ставка во время предварительного следствия была проведена неправильно. Не считаю себя виновным в присвоении. Прошу суд оправдать меня".

Судебный состав отправился на совещание, после возвращения был зачитан приговор. Приговором суда А.Джафаров был осужден на 9 лет лишения свободы.

Отметим, что А.Джафаров с 2009 года работал менеджером открытого акционерного общества Araz (ОАО). Он обвиняется в продаже магазинам продукции компании на сумму 271 402 манатов и присвоении этих денег. Против А.Джафарова было выдвинуто обвинение по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) УК.