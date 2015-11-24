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    В Азербайджане вынесен приговор менеджеру, присвоившему 271 тыс. манатов

    Он приговорен к 9 годам лишения свободы

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Ализамина Джафарова, обвиняемого в присвоении денег. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева выступил государственный обвинитель. 

    Прокурор запросил наказание для обвиняемого в виде лишения свободы сроком на 10 лет. 

    Затем А.Джафарову было предоставлено последнее слово. Он не признал себя виновным в присвоении денег: "Я стал жертвой коварности Фахраддина Султанов. Очная ставка во время предварительного следствия была проведена неправильно. Не считаю себя виновным в присвоении. Прошу суд оправдать меня". 

    Судебный состав отправился на совещание, после возвращения был зачитан приговор. Приговором суда А.Джафаров был осужден на 9 лет лишения свободы. 

    Отметим, что А.Джафаров с 2009 года работал менеджером открытого акционерного общества Araz (ОАО). Он обвиняется в продаже магазинам продукции компании на сумму 271 402 манатов и присвоении этих денег. Против А.Джафарова было выдвинуто обвинение по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) УК.

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