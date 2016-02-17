В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц по подозрению в коррупции на сумму 249 тыс. манатов

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Главное управление по борьбе c коррупцией при Генеральной прокуратуре расследовало поступившее на горячую линию "161" обращение учредителя ООО AFN Travel Джошгуна Талыбова о незаконных действиях директора и других должностных лиц данного общества.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе расследования были выявлены основательные подозрения относительно того, что директор общества Эльвин Аскеров, сговорившись с главным бухгалтером Айгюн Фаталиевой и директором Департамента внутреннего туризма Нифтуллой Наджафовым, злоупотребив должностными полномочиями, не перечислили в казну общества доверенные им и взятые наличными из банковского счета денежные средства на сумму 249 тыс. манатов и присвоили их, а также совершили другие противоправные действия.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) и ст. 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.