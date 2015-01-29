​В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Выявлены незаконные действия должностных лиц Гёйгельского филиала ОАО “Azəraqrartikinti”. Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. В сообщении говорится, что материалы, поступившие из данного общества о незаконных действиях должностных лиц филиала, тщательно рассмотрены в управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.

В ходе расследования выяснилось, что руководитель Гёйгельского филиала данной компании Агиль Мустафаев, злоупотребляя служебным положением, с помощью своего знакомого Акифа Аббасова и других, оформил поддельные документы и перевел на свое имя 47,6 кв.м. площади "Гостевого дома". Тем самым он присвоил чужое имущество незаконным путем. В отношении А. Мустафаева возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (присвоение и растрата в крупных размерах), 313 (должностной подлог) и 320.2 (использование заведомо поддельных документов или иного официального документа, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков) УК АР.

В настоящее время следственные действия по данному факту продолжаются.