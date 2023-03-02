В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица ИВ

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица Исполнительной власти.

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица Исполнительной власти.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Закатальского района.

В прокуратуре района было проведено расследование в связи с незаконными действиями представителя главы Исполнительной власти Закатальского района по сельскому административному округу Джар.

Были выявлены обоснованные подозрения в том, что Магомед Хушанов, работая на указанной должности, брал взятки за предоставление соответствующих справок и вносил ложные сведения в официальные документы.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК АР.

Расследование по факту продолжается.