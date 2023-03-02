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В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица ИВ

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица ИВ В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица Исполнительной власти.
Происшествия
2 марта 2023 г. 13:07
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица ИВ

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица Исполнительной власти.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Закатальского района.

В прокуратуре района было проведено расследование в связи с незаконными действиями представителя главы Исполнительной власти Закатальского района по сельскому административному округу Джар.

Были выявлены обоснованные подозрения в том, что Магомед Хушанов, работая на указанной должности, брал взятки за предоставление соответствующих справок и вносил ложные сведения в официальные документы.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК АР.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda İcra Hakimiyyətinin vəzifəli şəxsi barəsində cinayət işi başlanıb

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