В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица ИВ

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица Исполнительной власти.
Об этом Report сообщили в прокуратуре Закатальского района.
В прокуратуре района было проведено расследование в связи с незаконными действиями представителя главы Исполнительной власти Закатальского района по сельскому административному округу Джар.
Были выявлены обоснованные подозрения в том, что Магомед Хушанов, работая на указанной должности, брал взятки за предоставление соответствующих справок и вносил ложные сведения в официальные документы.
По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК АР.
Расследование по факту продолжается.