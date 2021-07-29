В Азербайджане вчера на свадьбы не пустили 1 977 человек

За минувший день в Азербайджане 1 977 человек не были допущены на свадебные торжества из-за отсутствия паспортов COVID-19.

За минувший день в Азербайджане 1 977 человек не были допущены на свадебные торжества из-за отсутствия паспортов COVID-19.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Отметим, что 28 июля представители МВД, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики осуществили мониторинг на 294 свадебных торжествах в Баку и на территории республики. Мониторинг охватил мероприятия, проводимые в 213 дворцах торжеств, 81 частном доме.