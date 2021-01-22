В Азербайджане втрое сокращается пошлина за нотариальное заверение документов

В Азербайджане пошлина за нотариальное заверение копий документов уменьшается до 1,5 маната.

В Азербайджане пошлина за нотариальное заверение копий документов уменьшается до 1,5 маната.

Как передает Report, в связи с этим вносится поправка в закон "О госпошлине".

В законопроекте, подготовленном с целью повышения гражданской удовлетворённости в сфере оказания нотариальных услуг, сумма пошлины за нотариальное заверение документов снижается до 1,5 маната. В документе предлагается в ряде случаев не взимать плату за нотариальные действия.

Проект в ближайшее время будет обсужден в Милли Меджлисе.

В настоящее время за нотариальное заверение документов взимается пошлина в размере 5 манатов.