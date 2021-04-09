В Азербайджане в текущем году дорожные аварии унесли жизнь 125 человек

В классификации ДТП вновь преобладают наезды на пешехода и столкновения

За три месяца 2021 года зарегистрировано 376 ДТП, в результате которых погибли и пострадали люди.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

В этих авариях 125 человек погибли, 370 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года количество инцидентов сократилось на 45 фактов (-10,7%), погибших – 56 человек (-30,9%), пострадавших – 8 (-2,1%).

Проведенные анализы показывают, что 365 (97%) ДТП произошли из-за нарушения правил дорожного движения водителями (пешеходами – 9 - 2,4%). Среди этих нарушений 43,2%, т.е. 158 были связаны с превышением скорости, 29,8% или 109 – выездом на встречную полосу или обгоном.

В классификации ДТП вновь преобладают наезды на пешехода (142 – 37,7%, 49 погибли, 99 ранены) и столкновения (136 – 36,1%, 35 погибли, 179 ранены).

Среди 125 погибших (20 женщин, 7 человек в возрасте 7-16 лет) были 50 пешеходов, 42 водителя, 29 пассажиров и 3 велосипедиста.