В Азербайджане в связи с коррупцией разыскиваются 44 человека, 34 из них скрываются за рубежом

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "В отношении 44 человек возбуждено уголовное дело, они находятся в розыске".

Как сообщает Report, об этом заместитель генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Кямран Алиев заявил на пресс-конференции с участием представителей средств массовой информации и неправительственных организаций, говоря о проделанной в 2017 году работе в области борьбы с коррупцией.

К.Алиев отметил, что 34 из находятся за рубежом, 10 человек в пределах страны.