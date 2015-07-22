В Азербайджане в суды направлены дела в отношении 20 лиц по факту взяточничества

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ За первое полугодие текущего года Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре завершено расследование и направлено в соответствующие суды 99 уголовных дел в отношении 158 лиц. Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Камран Алиев.

Среди данных уголовных дел 33 дела в отношении 50 лиц связаны с фактами присвоения и растраты, 30 дел в отношении 41 лица - мошенничеством, 13 дел в отношении 26 лиц - злоупотреблением служебными полномочиями, 8 дел в отношении 8 лиц - использованием поддельных документов, 3 дела в отношении 6 лиц - присвоением полномочий должностного лица, 8 дел в отношении 20 лиц - взяточничеством, 3 дела в отношении 6 лиц - служебный подлог, 1 дело в отношении 1 лица - с другими фактами.

Среди направленных в суды уголовных дел из общей суммы нанесенного ущерба в размере 94 млн. 895 тыс. манатов в течение периода следствия выплачено 30 млн. 226 тыс. манатов или же 31,8%, выплата остальной суммы будет обеспечена путем наложения ареста на имущество обвиняемых лиц в рамках предусмотренных законом мероприятий.

Отметим, что сегодня в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре состоялась пресс-конференция по итогам работы за первое полугодие 2015 года с участием представителей средств массовой информации и неправительственных организаций.