В Азербайджане замминистра сломал руку - ФОТО

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Президент Национального паралимпийского комитета (НПК), заместитель министра труда и социальной защиты населения Ильгар Рагимов получил серьезную травму.

Как сообщает Report, замминистра сломал руку. По этой причине И.Рагимову пришлось участвовать на мероприятиях министерства и НПК с гипсом на руке.

Замминистра упал во время гололеда и получил травму.

Отметим, что в последний раз гололед наблюдался в Баку во второй декаде февраля.