Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане три человека погибли от удара электрическим током.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел Азербайджана, 1 августа в городе Ширван Медину Керимову ударило электрическим током. Она скончалась на месте происшествия.

В Сабирабадском районе по аналогичной причине погибла Гюллю Бахышова.

Еще один случай был зарегистрирован в Нефтчалинском районе. Так, жителя района Теймура Абышова ударило током, он скончался на месте происшествия.

По всем трем фактам начаты расследования.