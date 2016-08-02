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    В Азербайджане три человека погибли от удара электрическим током

    По всем трем фактам начаты расследования

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане три человека погибли от удара электрическим током.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел Азербайджана, 1 августа в городе Ширван Медину Керимову ударило электрическим током. Она скончалась на месте происшествия. 

    В Сабирабадском районе по аналогичной причине погибла Гюллю Бахышова. 

    Еще один случай был зарегистрирован в Нефтчалинском районе. Так, жителя района Теймура Абышова ударило током, он скончался на месте происшествия. 

    По всем трем фактам начаты расследования.

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