В Азербайджане студент университета скончался от пневмонии

Студент Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Микаил Азизов скончался от пневмонии

Студент Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Микаил Азизов скончался от пневмонии.

Как передает Report, 19 июля он скончался от менингита, пневмонии в Клиническом медцентре №1 ("Семашко").

По информации, М.Азизов был единственным ребенком в семье.