В Азербайджане студент университета скончался от пневмонии

Студент Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Микаил Азизов скончался от пневмонии.
Как передает Report, 19 июля он скончался от менингита, пневмонии в Клиническом медцентре №1 ("Семашко").
По информации, М.Азизов был единственным ребенком в семье.
В Азербайджане студент университета скончался от пневмонииВ Азербайджане студент университета скончался от пневмонии Студент Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Микаил Азизов скончался от пневмонии
Происшествия
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22 июля 2020 г. 18:09
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Студент Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Микаил Азизов скончался от пневмонии.
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda universitet tələbəsi pnevmoniyadan vəfat edib
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