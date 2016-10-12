В Азербайджане совершено нападение на пожилого мужчину

12 октября, 2016 12:49

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане совершено нападение на пожилого мужчину. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в селе Говлар Товузского района. Неизвестные ударили 60-летнего жителя района Керема Гаджиева тупым предметом по голове и отняли у него мобильный телефон. Тяжелораненый мужчина госпитализирован. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать грабителя - жителя села Али Марданлы Товузского района Турала Мамедова. По факту проводится расследование.