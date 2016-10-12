Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане совершено нападение на пожилого мужчину.
Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в селе Говлар Товузского района.
Неизвестные ударили 60-летнего жителя района Керема Гаджиева тупым предметом по голове и отняли у него мобильный телефон. Тяжелораненый мужчина госпитализирован.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать грабителя - жителя села Али Марданлы Товузского района Турала Мамедова.
По факту проводится расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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