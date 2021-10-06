В Азербайджане скончался ветеран Второй мировой войны

В Джалилабадском районе скончался ветеран Второй мировой войны.

В Джалилабадском районе скончался ветеран Второй мировой войны.

Как передает муганское бюро Report, житель села Гаразенджир, 96-летний Гейдар Алиев скончался сегодня.

Алиев Гейдар Мамедали оглу родился в 1925 году в селе Сабирабад Джалилабадского района.

Его боевой путь начался с февраля 1943-го года, он участвовал в боях на украинском фронте. В этих боях получил обморожение ног и был вынужден 5 месяцев провести в госпитале, где ему ампутировали пальцы ног.

Г.Алиев вернулся на родину в мае 1944-го года в возрасте 19 лет.

У ветерана 7 сыновей, одна дочь, 51 внук, 35 правнуков и 7 праправнуков.