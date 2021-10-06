О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане скончался ветеран Второй мировой войны

В Азербайджане скончался ветеран Второй мировой войны В Джалилабадском районе скончался ветеран Второй мировой войны.
Происшествия
6 октября 2021 г. 16:55
В Азербайджане скончался ветеран Второй мировой войны
0 : 00
0 : 00

В Джалилабадском районе скончался ветеран Второй мировой войны.

Как передает муганское бюро Report, житель села Гаразенджир, 96-летний Гейдар Алиев скончался сегодня.

Алиев Гейдар Мамедали оглу родился в 1925 году в селе Сабирабад Джалилабадского района.

Его боевой путь начался с февраля 1943-го года, он участвовал в боях на украинском фронте. В этих боях получил обморожение ног и был вынужден 5 месяцев провести в госпитале, где ему ампутировали пальцы ног.

Г.Алиев вернулся на родину в мае 1944-го года в возрасте 19 лет.

У ветерана 7 сыновей, одна дочь, 51 внук, 35 правнуков и 7 праправнуков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке World War II veteran passes away in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda II Dünya müharibəsi veteranı vəfat edib 

Экслюзивные новости

Сафа Мирзоев: В Милли Меджлисе состоятся три заседания в связи с Днем независимости
Сафа Мирзоев: В Милли Меджлисе состоятся три заседания в связи с Днем независимости
6 октября 2021 г. 12:26
Ирак ищет возможности закупать газ из Азербайджана
Ирак ищет возможности закупать газ из Азербайджана
5 октября 2021 г. 14:00
Швейцария надеется на проведение в Баку совместной экономической комиссии
Швейцария надеется на проведение в Баку совместной экономической комиссии
5 октября 2021 г. 11:25
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
5 октября 2021 г. 10:32
AHK Azerbaijan: Германия готова предложить свой опыт для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура
AHK Azerbaijan: Германия готова предложить свой опыт для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура
5 октября 2021 г. 10:00
В бакинском метро внедрят оплату с помощью умных колец и часов
В бакинском метро внедрят оплату с помощью "умных" колец и часов
4 октября 2021 г. 16:13
Кадровые перестановки в институтах НАНА
Кадровые перестановки в институтах НАНА
1 октября 2021 г. 23:27
Депутат Верховной Рады: Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном
Депутат Верховной Рады: "Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном"
1 октября 2021 г. 17:00
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
1 октября 2021 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi