В Азербайджане с банковских карт граждан за сутки похищено более 12 тыс. манатов

С банковских карт граждан Азербайджана 28 апреля похищено более 12 тыс. манатов.

С банковских карт граждан Азербайджана 28 апреля похищено более 12 тыс. манатов.

Как сообщили Report в МВД, киберпреступники с использованием различных мошеннических схем вывели с карт различные суммы - от 80 до 3,5 тыс. манатов.

Ведомство призвало граждан быть крайне осторожными при обращении с персональными банковскими данными и напомнило, что CVV/CVC-код, OTP-коды, логины и пароли, а также PIN-коды являются конфиденциальной информацией. "Если вы передаете эти данные посторонним лицам, вы рискуете потерять все средства на счете. В случае отсутствия денег на балансе злоумышленники могут оформить на ваше имя кредит", - говорится в обращении.

Гражданам настоятельно рекомендуют проявлять бдительность при получении подозрительных звонков или сообщений с предложениями легкого заработка, страхования и пр.