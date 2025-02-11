В Азербайджане разоблачена преступная группа, организовавшая азартные онлайн-игры

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся организацией нелегальных азартных онлайн-игр.

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся организацией нелегальных азартных онлайн-игр.

Как сообщает Report, по итогам спецоперации задержаны главарь сети Эльчин Гулиев (1980 г.р.), Орхан Мамедов (1986 г.р.) и еще четыре человека.

Установлено, что более 40 человек были вовлечены в преступную деятельность. Группа использовала мобильные номера, зарегистрированные в России, Грузии, Украине и других странах, а также управляла нелегальными сайтами Fast Loto, CHCPlay и MostBet. Через фальшивые аккаунты в соцсетях граждан привлекали к азартным играм, а расчеты велись через банковские карты.

В ходе обысков изъято около 1000 банковских карт, 30 мобильных номеров, оформленных на подставных лиц, 2 млн манатов наличными и другие вещественные доказательства. Установлено, что оборот преступной сети превысил 10 млн манатов.

Гулиев также отмывал преступные доходы, оформляя фиктивные компании на свое имя и имя близких родственников.

На квартиры, земельные участки, дачи, торговые объекты и люксовые автомобили, приобретенные членами банды на средства, полученные незаконным путем, по решению суда наложен арест.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Гулиева и четырех его сообщников избрана мера пресечения в виде ареста.