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В Азербайджане разоблачена финансовая пирамида

В Азербайджане разоблачена финансовая пирамида Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана разоблачило мошенническую пирамиду Farmaniya.com.
Происшествия
28 сентября 2024 г. 18:19
В Азербайджане разоблачена финансовая пирамида

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана разоблачило финансовую пирамиду Farmaniya.com.

Об этом Report сообщили в МВД.

Было отмечено, что в последние месяцы в Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД поступали многочисленные жалобы о присвоении денежных средств граждан на платформе farmaniya.com, действующей под видом инвестиционного сайта на основе схемы онлайн-пирамиды, в частности в социальных сетях.

"В результате проведенных оперативно-технических мероприятий был установлен и задержан администратор приложения Гусейн Гулиев, 2006 года рождения. Следствием было установлено, что он, представляясь блогером в социальных сетях, рекламировал сайт farmaniya.com как официальный инвестиционный проект и завоевал доверие пользователей различными заманчивыми обещаниями. Г.Гулиев сообщил пострадавшим, что они получат высокую прибыль в обмен на свои инвестиции, и создал мошенническую пирамиду. Таким образом, ему удалось привлечь более 18 тысяч человек, обратившихся на сайт, и в результате присвоить путем мошенничества около 400 тысяч манатов. Для этого Г.Гулиев использовал электронный кошелек, открытый на имя своей знакомой Бадамханым Ахмедовой, 2004 года рождения. За эту деятельность она также получила материальную выгоду от средств, полученных путем мошенничества. В продолжение мероприятий Б.Ахмедова также была задержана сотрудниками Главного управления и привлечена к следствию", - сообщили в МВД.

Было также отмечено, что в ходе расследования было установлено, что на банковские карты, использованные задержанными лицами при совершении мошеннических действий, поступило более 700 тысяч манатов:

"По фактам в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении Г.Гулиева решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к этим противоправным действиям, продолжаются. Граждане, пострадавшие в результате действий Г.Гулиева, могут обратиться в полицию".

МВД еще раз призвало граждан не верить лицам, организующим мошеннические схемы, с которыми они сталкиваются на онлайн-платформах и которые не имеют никакой экономической основы, а также приложениям типа farmaniya.com, обещающим высокую прибыль под видом инвестиций.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda maliyyə piramidası şəbəkəsi ifşa edilib

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