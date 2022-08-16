В Азербайджане раскрыто убийство 22-летней давности

Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Гянджи раскрыли преступление 22-летней давности.

Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Гянджи раскрыли преступление 22-летней давности.

Об этом Report сообщил старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана, старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов.

По его словам, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан Эльсевяр Мамедов, подозреваемый в совершении убийства с особой жестокостью жительницы Гянджи Солмаз Йолчуевой, в дом которой он проник с целью ограбления в феврале 2000 года.

Было установлено, что задержанный совершил преступление вместе с уже покойным Хаялом Сафаровым и Арзу Гаджиевым.

В ходе допроса Э.Мамедов признался, что им сообщили о наличии в доме женщины 30 тыс. долларов. Но после того, как они убили хозяйку, в доме они нашли только 220 долларов и золотое кольцо.