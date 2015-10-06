Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане раскрыто страшное убийство. Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана.

Так, в органы полиции поступила информация о том, что в ночь на 18 сентября этого года трое неизвестных в масках проникли в дом 83-летнего Сафара Сафарова в поселке Алиабад Закатальского района, и связав руки и ноги и заклеив скотчем рот ему и его жене, 86-летней Ханпери, начали обыскивать дом, однако, ничего не найдя, покинули его, а Ханпери скончалась на месте. С целью проверки данной информации сотрудниками органов полиции и прокуратуры проведены необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых выявлено, что Ханпери Сафарова была убита своим мужем Сафаром Сафаровым на почве семейного конфликта.

С.Сафаров задержан.

Следствие по делу продолжается.