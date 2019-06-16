В Азербайджане пшеничное поле сгорело дотла - ВИДЕО

В Кюрдамирском районе Азербайджана произошёл пожар.

Как передаёт верхне-ширванское бюро Report, принадлежащие муниципалитету села Халса 10 га убранного пшеничного поля сгорели дотла.

На место происшествия были привлечены техника и живая сила Кюрдамирского управления противопожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям, в результате чего было предотвращено распространение пожара на другие территории, в том числе на хлопковое поле.

По факту ведётся расследование.