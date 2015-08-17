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    ​В Азербайджане пропала мать троих детей

    Молодая женщина объявлена в розыск

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Барде пропала мать троих детей. Как сообщает Report, пропавшая без вести 28-летняя Мамедова Тават Адиль гызы, проживающая по улице Моллы Панах Вагифа, объявлена в розыск.

    Так, женщина пропала вечером 17 августа при невыясненных обстоятельствах. Родные пропавшей без вести обратились с письменным заявлением в Бардинское районное управление полиции. Следственная группа РУП проводит поиски пропавшей Тават Мамедовой.

    Отметим, что Тават Мамедова создала семью в 2010 году, имеет троих детей. По словам близких, отношения Т.Мамедовой с мужем были нормальные.

    По данному факту ведется следствие. 

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