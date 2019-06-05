В Азербайджане произошёл пожар на пастбище - ФОТО

В Гёйчайском районе Азербайджана произошёл пожар.

Как передаёт верхнеширванское бюро Report, инцидент был зарегистрирован в полдень в горной местности села Быгыр.

На местном пастбище произошло возгорание. Пожар за короткое время распространился на 5 га территории. На место происшествия прибыли сотрудники и техника Государственной противопожарной части Гёйчаского района. В результате усилий пожарников удалось спасти от пожара 10 га нескошенной пшеницы и Абшеронскую воздушную линию.

В данный момент пожар уже ликвидирован и по факту ведётся расследование.