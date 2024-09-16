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В Азербайджане представителей двух туркомпаний обвинили в мошенничестве

В Азербайджане представителей двух туркомпаний обвинили в мошенничестве В Генпрокуратуре Азербайджана возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц компаний Tempo Trips и 365 Tourism по обвинению в мошенничестве в крупных размерах.  
Происшествия
16 сентября 2024 г. 17:31
В Азербайджане представителей двух туркомпаний обвинили в мошенничестве

В Генпрокуратуре Азербайджана возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц компаний Tempo Trips и 365 Tourism по обвинению в мошенничестве в крупных размерах.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по итогам расследования в Главном управлении по борьбе с коррупцией на основании многочисленных обращений граждан о том, что представители этих компаний присвоили их денежные средства, пообещав трудоустроить за границей.

Уголовное дело возбуждено по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса АР.

Граждан, также пострадавших от противоправных действий представителей этих компаний, просят обратиться в колл-центр "961" Генпрокуратуры, центр связи "161-Горячая линия" Главного управления, либо оставить сообщение на страницах ведомства в социальных сетях.

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Версия на азербайджанском языке Vətəndaşları xaricdə işlə təmin edəcəklərini vəd edən vəzifəli şəxslərlə bağlı cinayət işi başlanıb

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