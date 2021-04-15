В Азербайджане председателя муниципалитета оштрафовали на 3 тысячи манатов

На территории поселка Гобу был выявлен факт складирования промышленных и бытовых отходов

Сотрудники Главного управления общественной безопасности Министерства внутренних дел (МВД) регулярно проводят рейды в целях предотвращения нарушений санитарно-гигиенических правил.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 14 апреля в ходе очередного подобного мероприятия в Абшеронском районе, на территории поселка Гобу был выявлен факт складирования промышленных и бытовых отходов.

За нарушение требований статьи 271 (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) Кодекса об административных правонарушениях в отношении председателя муниципалитета Гобу А.Наджафова составлен протокол и наложен штраф в размере 3 000 манатов.