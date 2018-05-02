В Азербайджане предлагается снизить стаж работы для приема в адвокатуру

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Баку. 2 мая.REPORT.AZ/ "После последнего приема в адвокатуру на каждые 10 тысяч человек приходится 11 адвокатов".

Как сообщает Report, об этом на церемонии приведения к присяге адвокатов журналистам заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Он отметил, что каждый месяц число адвокатов будет увеличиваться:

"Мы рассчитываем принять в адвокатуру в течение ближайших нескольких месяцев более 100 кандидатов. Этот прием не является последним. Состоится еще один прием. Начиная с 16 апреля начался прием документов в адвокатуру. На сегодняшний день примерно около 200 человек уже подали документы. Таким образом, уже в июне на 10 тысяч человек будет приходится около 12 адвокатов. Эта цифра, естественно, будет расти, что радует".

Председатель Коллегии отметил, что предстоящий экзамен по приему в адвокатуру планируется провести осенью:

"Принятым в адвокатуру лицам были вручены новые удостоверения. До сих пор удостоверения адвокатов были в форме красной книжки. В настоящее время новые удостоверения подготовлены в соответствии с международными стандартами, информация на них будет представлена как на азербайджанском так и на английском языках".

По словам А.Багирова, подготовлены предложения в связи с внесением дополнений и поправок в закон об адвокатах и адвокатуре:

"Мы предлагаем снизить стаж в связи с приемом в адвокатуру с 3 лет до 1 года. В этом случае молодые юристы будут идти в эту сферу. Из-за того что у нас стаж 3 года, окончившие университет уходят в другие сферы. Мы хотим привлечь больше молодых юристов в адвокатуру. Поэтому было бы целесообразным снизить требуемый стаж".