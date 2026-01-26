В Азербайджане пользователь TikTok арестован за оскорбления в прямом эфире
Происшествия
- 26 января, 2026
- 18:42
Пользователь TikTok арестован в Азербайджане за неуважительное и неэтичное поведение в прямом эфире данной соцсети.
Как сообщает Report, житель Зангиланского района Габиль Гасанов (1984 г.р.) допустил оскорбительные высказывания в адрес зрителей. Инцидент произошел в ходе трансляции, открытой на странице его знакомого под названием "Məmmədov Səmiyyədin".
В отношении Гасанова был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, который направили в суд для рассмотрения.
По решению суда он подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.
Последние новости
19:33
В Баку пройдет II образовательная выставка университетов УзбекистанаНаука и образование
19:30
Фото
В горных реках Шеки проводятся противоселевые работыИнфраструктура
19:25
В Кремле подтвердили продолжение переговоров РФ, США и УкраиныДругие страны
19:12
Словакия выступила против решения ЕС об отказе от российского газаДругие страны
18:52
Фото
Гидеон Саар посетил Милли Меджлис АзербайджанаВнешняя политика
18:50
Индия и ЕС завершили переговоры по соглашению о свободной торговлеДругие страны
18:42
В Азербайджане пользователь TikTok арестован за оскорбления в прямом эфиреПроисшествия
18:34
Трамп отправляет "царя границ" Хомана в МиннесотуДругие страны
18:32