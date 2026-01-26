Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Происшествия
    • 26 января, 2026
    • 18:42
    В Азербайджане пользователь TikTok арестован за оскорбления в прямом эфире

    Пользователь TikTok арестован в Азербайджане за неуважительное и неэтичное поведение в прямом эфире данной соцсети.

    Как сообщает Report, житель Зангиланского района Габиль Гасанов (1984 г.р.) допустил оскорбительные высказывания в адрес зрителей. Инцидент произошел в ходе трансляции, открытой на странице его знакомого под названием "Məmmədov Səmiyyədin".

    В отношении Гасанова был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, который направили в суд для рассмотрения.

    По решению суда он подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

    Dostunun canlı yayımında qeyri-etik ifadələr işlədən şəxs həbs olunub

