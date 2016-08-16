​В Азербайджане по одному уголовному делу имеется более 5 000 пострадавших

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Названа дата судебного процесса по делу в отношении директора частной охранной компании ООО Qala BTX Вугара Гусейнова и 37 человек.

Как сообщил Report адвокат Фейзулла Мехдиев, подготовительное заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 30 августа.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Фаика Ганиева.

В целом по делу 38 обвиняемых и 5 200 пострадавших.

Отметим, что в прошлом году министерство внутренних дел распространило информацию о бизнесмене, обманувшем граждан с вопросом трудоустройства.

Отмечалось, что, злоупотребив доверием граждан, должностные лица частных охранных компаний ООО Azər Mühafizə и ООО Qala BTX присвоили крупную сумму денег.

В результате проведенных расследований выяснилось, что директор частных охранных компаний ООО General, ООО Azər Mühafizə и ООО Qala BTX В.Гусейнов создал организованную преступную группировку, в которую вошли должностные лица указанных структур - Мирабталыб Джафаров, Кямиль Байрамов, Айдын Гасанов, Фариз Бабаев и др.

Члены преступной группировки в течение 2013-2014 годов взяли у граждан крупную сумму денег под видом их трудоустройства. Часть денег они потратили на выдачу зарплаты принятых на работу граждан, а часть присвоили под различными предлогами. Мошенники обманули людей в столице, а также различных городах и районах Азербайджана.

По факту возбуждено уголовное дело. В отношении В.Гусейнова, М.Джафарова, К.Байрамова, А.Гасанова и Ф.Бабаева избрана мера наказания - арест.

Задержанные лица обвиняются по ст.162-1.2, 178.3.1, 178.3.2, 179.3.1, 179.3.2, 311.3.1, 311.3.2, 182.3.1, 193-1.3.1, 193-1.3.2, 218.3 и 308.2 Уголовного кодекса.