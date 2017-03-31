В Азербайджане оштрафованы 240 родителей, не справлявшиеся с воспитанием своих детей - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В результате мероприятий, проведенных в 2016 году на производственных предприятиях и в строительной сфере по городам и районам Азербайджана, было установлено 6 преступлений, связанных с принудительным трудом.

Как сообщает Report, об этом отмечается в информации Национального координатора по борьбе с торговлей людьми касательно борьбы с трафикингом в Азербайджане.

В информации говорится, что в ходе расследований, проведенных на основе обращений азербайджанского представительства Международной организации по миграции касательно привлечения иностранцев к принудительному труду, таких фактов зарегистрировано не было. Однако существовали случаи нарушения требований трудового законодательства и в связи с этим были применены административные санкции в отношении лиц, совершивших соответствующие проступки.

Было отмечено, что немаловажную роль в пресечении случаев привлечения мигрантов к принудительному труду сыграло также принятие соответствующих законодательству мер в отношении выявленных 26 435 иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, которые нарушили правила проживания и пребывания в стране, а также высылка 5 523 человек за пределы страны.

В ходе рейдов, проведенных территориальными полицейскими органами и Государственной службой трудовой инспекции министерства труда и социальной защиты населения было выявлено около 600 малолетних детей, привлеченных к попрошайничеству, детей, принужденных к уличной жизни и пр. В результате соответствующих проверок подтвердилось, что они стали жертвами торговли людьми и принудительного труда. Кроме того, в отношении 240 родителей, не справлявшихся с воспитанием своих детей и привлекающих их к противозаконным действиям, были применены дисциплинарные меры, а также для оказания детям соответствующей помощи, заботы и решения их проблем, в действующие при местных исполнительных властях комиссии было направлено 300 материалов для рассмотрения. Специальными мониторинговыми группами были проверены условия жизни свыше 200 усыновленных и переданных на воспитание под опеку детей, им оказали необходимую социальную и медицинскую помощь.

Информация Национального координатора по борьбе с торговлей людьми будет вынесена на обсуждение на предстоящем 7 апреля пленарном заседании Милли Меджлиса.