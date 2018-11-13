Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане около 500 заключенных носят электронные браслеты.

Как сообщает Report, об этом на проведенном расширенном совещании в Шекинском апелляционном суде с участием судей и председателей судов региона отметил министр юстиции, председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов.

Министр также затронул меры, предпринятые для заполнения существующих вакансий в целях повышения эффективности судебной деятельности и пр. вопросы.

В то же время Ф.Мамедов отметил о произведении в ближайшие дни назначений на должность судей 108 кандидатов, успешно прошедших прозрачные и многоэтапные экзамены.