    В Азербайджане начинается суд над иранцами, обвиняемыми в попытке контрабанды наркотиков

    Происшествия
    • 29 сентября, 2025
    • 18:19
    В Азербайджане начался судебный процесс по делу группы граждан Ирана, обвиняемых в попытке ввоза крупной партии наркотиков по Каспийскому морю.

    Об этом сообщили Report в Генпрокуратуре.

    По данным ведомства, в ночь со 2 на 3 февраля 2025 года обвиняемые двумя группами нелегально пересекли охраняемую государственную границу Азербайджана на катерах. В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками МВД и Госпогранслужбы, нарушители были задержаны у месторождения "Шахдениз" и в акватории возле Сумгайыта. При досмотре катеров изъято 11 кг 25 г марихуаны, 1 кг 370 г героина и 170 г в виде 4400 таблеток метадона.

    Шестеро иранцев Гызыл Гаффар Нурмехаммед оглу, Гараджад Бехзад Абдулгафур оглу, Кялте Эйдмахаммед Анамаххаммед оглу, Хаджи Муради Абдульнасир Ильяс оглу, Фарджу Шариф Раджабмахаммед оглу и Кер Фарзад Анатагун оглу обвиняются в контрабанде, незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере и незаконном пересечении границы (ст. 206.4, 234.4.1 и 318.2 УК Азербайджана). Дело направлено в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.

    Azərbaycana dəniz ilə narkotik gətirməkdə təqsirləndirilən İran vətəndaşlarının məhkəməsi başlayır

