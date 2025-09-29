В Азербайджане начинается суд над иранцами, обвиняемыми в попытке контрабанды наркотиков

В Азербайджане начался судебный процесс по делу группы граждан Ирана, обвиняемых в попытке ввоза крупной партии наркотиков по Каспийскому морю.

Об этом сообщили Report в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, в ночь со 2 на 3 февраля 2025 года обвиняемые двумя группами нелегально пересекли охраняемую государственную границу Азербайджана на катерах. В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками МВД и Госпогранслужбы, нарушители были задержаны у месторождения "Шахдениз" и в акватории возле Сумгайыта. При досмотре катеров изъято 11 кг 25 г марихуаны, 1 кг 370 г героина и 170 г в виде 4400 таблеток метадона.

Шестеро иранцев Гызыл Гаффар Нурмехаммед оглу, Гараджад Бехзад Абдулгафур оглу, Кялте Эйдмахаммед Анамаххаммед оглу, Хаджи Муради Абдульнасир Ильяс оглу, Фарджу Шариф Раджабмахаммед оглу и Кер Фарзад Анатагун оглу обвиняются в контрабанде, незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере и незаконном пересечении границы (ст. 206.4, 234.4.1 и 318.2 УК Азербайджана). Дело направлено в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.