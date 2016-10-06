Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане молодой пастух подвергся нападению разбойников.

Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел в жилом массиве Севиль поселка Мушфигабад Абшеронского района.

Житель Бардинского района Гусейнов Джамаладдин Алипанах оглу 1999 года рождения, являющийся пастухом, подвергся нападению неизвестных лиц. Четверо человек потребовали у Дж.Гусейнова отдать им одного ягненка. Дж.Гусейнов отказался, после чего неизвестные связали ему руки и ноги и начали избивать. Затем они взяли 4 баранов и скрылись.

В своих показаниях Дж.Гусейнов отметил, что неизвестные увезли баранов на автомобилях марки "ВАЗ-2106 и "ВАЗ-2107". Однако было темно, и он не смог увидеть номеров.

По факту ведется расследование в Абшеронском районном управлении полиции.