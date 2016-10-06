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    В Азербайджане молодой пастух подвергся нападению разбойников

    По факту ведется расследование в Абшеронском районном управлении полиции

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане молодой пастух подвергся нападению разбойников.

    Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел в жилом массиве Севиль поселка Мушфигабад Абшеронского района.

    Житель Бардинского района Гусейнов Джамаладдин Алипанах оглу 1999 года рождения, являющийся пастухом, подвергся нападению неизвестных лиц. Четверо человек потребовали у Дж.Гусейнова отдать им одного ягненка. Дж.Гусейнов  отказался, после чего неизвестные связали ему руки и ноги и начали избивать. Затем они взяли 4 баранов и скрылись.

    В своих показаниях Дж.Гусейнов отметил, что неизвестные увезли баранов на автомобилях марки "ВАЗ-2106 и "ВАЗ-2107". Однако было темно, и он не смог увидеть номеров.

    По факту ведется расследование в Абшеронском районном управлении полиции.

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