В Азербайджане министр заразился коронавирусом

Министр некоторое время будет находиться на самоизоляции

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов заразился коронавирусом.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

"Министр некоторое время будет находиться на самоизоляции, так как его тест на COVID-19 вышел положительным. Анар Керимов находится на лечении с 16 апреля 2021 года и в настоящее время состояние его здоровья стабильное.

Контактировавшие с Анаром Керимовым сотрудники Министерства культуры также были помещены на карантин в соответствии с правилами, и некоторое время осуществляют свою деятельность дистанционно", - говорится в сообщении.