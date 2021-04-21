В Азербайджане министр заразился коронавирусом

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов заразился коронавирусом.
Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.
"Министр некоторое время будет находиться на самоизоляции, так как его тест на COVID-19 вышел положительным. Анар Керимов находится на лечении с 16 апреля 2021 года и в настоящее время состояние его здоровья стабильное.
Контактировавшие с Анаром Керимовым сотрудники Министерства культуры также были помещены на карантин в соответствии с правилами, и некоторое время осуществляют свою деятельность дистанционно", - говорится в сообщении.
Анар Керимов