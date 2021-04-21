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В Азербайджане министр заразился коронавирусом

В Азербайджане министр заразился коронавирусом Министр некоторое время будет находиться на самоизоляции
Происшествия
21 апреля 2021 г. 14:00
В Азербайджане министр заразился коронавирусом
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Министр культуры Азербайджана Анар Керимов заразился коронавирусом.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

"Министр некоторое время будет находиться на самоизоляции, так как его тест на COVID-19 вышел положительным. Анар Керимов находится на лечении с 16 апреля 2021 года и в настоящее время состояние его здоровья стабильное.

Контактировавшие с Анаром Керимовым сотрудники Министерства культуры также были помещены на карантин в соответствии с правилами, и некоторое время осуществляют свою деятельность дистанционно", - говорится в сообщении.

Анар Керимов
Анар Керимов
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Версия на английском языке Azerbaijani minister contracts coronavirus
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nazir koronavirusa yoluxub

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