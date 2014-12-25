​В Азербайджане мать задушила своего 2-летнего ребенка

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Лянкяране произошла трагедия. Как сообщили Report в правоохранительных органах, жительница села Дигях Лянкяранского района Севиндж Байрамова, 1990 года рождения, задушила своего двухлетнего сына Магомеда Байрамова. 24-летняя мать отнесла труп своего ребенка в больницу и заявила, что он отравился пищей и попросила помощи у врачей. Однако, врачи, увидев на шее уже мертвого ребенка следы рук, заподозрили мать ребенка. Тут же были проинформированы правохранительные органы. Выяснилось что, мать сама убила своего ребенка. С. Байрамова взята под стражу. О других деталях происшествия не сообщается.