В Азербайджане из-за долга ​произошел инцидент с применением огнестрельного оружия

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане произошло убийство из-за долга. Как сообщает Report, инцидент произошел в Агджабединском районе.

Согласно информации, Али Алиев, 1971 года рождения выстрелил в Идриса Мамедова, 1942 года рождения.

И.Ахмедов дал взаймы А.Алиеву, однако не смог получить деньги в срок. В результате этого между ними возник конфликт, который и привел к преступлению.

Отметим, что полиция задержала совершившего преступление Али Алиева, у которого изъяли винтовку марки "ТОЗ".