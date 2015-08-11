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    В Азербайджане из-за долга ​произошел инцидент с применением огнестрельного оружия

    Конфликт завершился преступлением

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане произошло убийство из-за долга. Как сообщает Report, инцидент произошел в Агджабединском районе.

    Согласно информации, Али Алиев, 1971 года рождения выстрелил в Идриса Мамедова, 1942 года рождения.

    И.Ахмедов дал взаймы А.Алиеву, однако не смог получить деньги в срок. В результате этого между ними возник конфликт, который и привел к преступлению.

    Отметим, что полиция задержала совершившего преступление Али Алиева, у которого изъяли винтовку марки "ТОЗ". 

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