В Азербайджане директор школы ударил своего соседа ножом - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Лерикском районе директор школы ударил своего соседа ножом.

Как сообщает Report, инцидент произошел вчера ночью в селе Вери Алиабад.

Согласно информации, между жителем села 36-летним Гурбановым Сеидом Балоглан оглу и директором сельской школы Рагимовым Адилем Ягуб оглу возник конфликт. На почве этого А.Рагимов ударил своего соседа ножом.

Раненый с множественными ножевыми ранениями груди, спины и руки был госпитализирован в Лянкяранскую районную центральную больницу. Ему поставили диагноз пневмотракс, проведена срочная хирургическая операция. Состояние Б.Гурбанова оценивается как тяжелое.

По факту в Лерикском районном управлении полиции начаты следственные мероприятия.