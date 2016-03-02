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    В Азербайджане директор школы ударил своего соседа ножом - ФОТО - ВИДЕО

    По факту начаты следственные мероприятия

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Лерикском районе директор школы ударил своего соседа ножом.

    Как сообщает Report, инцидент произошел вчера ночью в селе Вери Алиабад. 

    Согласно информации, между жителем села 36-летним Гурбановым Сеидом Балоглан оглу и директором сельской школы Рагимовым Адилем Ягуб оглу возник конфликт. На почве этого А.Рагимов ударил своего соседа ножом. 

    Раненый с множественными ножевыми ранениями груди, спины и руки был госпитализирован в Лянкяранскую районную центральную больницу. Ему поставили диагноз пневмотракс, проведена срочная хирургическая операция. Состояние Б.Гурбанова оценивается как тяжелое. 

    По факту в Лерикском районном управлении полиции начаты следственные мероприятия.

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