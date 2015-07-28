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    В Азербайджане частный дом подвергся нашествию змей - ВИДЕО

    Змеи заползли на крышу дома

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Тертерском районе жители частного дома подверглись нападению ядовитых змей.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Гапанлы.

    Так, змеи заползли на крышу дома сельского жителя Чингиза Гараева. Они также облюбовали углы помещения. Хотя хозяин дома убил нескольких змей, справиться с их нашествием он не в силах.

    Не рискуя заходить в дом, семья Гараевых вынуждена ночевать во дворе. Причину нашествия змей хозяин дома связывает с частыми пожарами, учиняемыми армянами на оккупированных азербайджанских территориях. После пожаров змеи переместились в населенные пункты, расположенные вблизи линии соприкосновения войск. 

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