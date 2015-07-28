В Азербайджане частный дом подвергся нашествию змей - ВИДЕО

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Тертерском районе жители частного дома подверглись нападению ядовитых змей.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Гапанлы.

Так, змеи заползли на крышу дома сельского жителя Чингиза Гараева. Они также облюбовали углы помещения. Хотя хозяин дома убил нескольких змей, справиться с их нашествием он не в силах.

Не рискуя заходить в дом, семья Гараевых вынуждена ночевать во дворе. Причину нашествия змей хозяин дома связывает с частыми пожарами, учиняемыми армянами на оккупированных азербайджанских территориях. После пожаров змеи переместились в населенные пункты, расположенные вблизи линии соприкосновения войск.