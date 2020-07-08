TƏBİB о состоянии здоровья попавших в ДТП врачей - ОБНОВЛЕНО

Возвращающаяся из Губинской районной центральной больницы бригада врачей попала в ДТП

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) рассказало о текущем состоянии врачей Худатской городской центральной больницы, попавших в аварию на обратном пути после дежурства в Губинской районной центральной больнице.

Как заявила Report руководитель пресс-службы TƏBİB Равана Алиева, в результате инцидента пострадали 7 врачей.

"Ранения 5 из них легкие, они были отправлены на амбулаторное лечение после оказания первой медпомощи. Двоих врачей в больнице обследовали. Их обследование продолжается", - сообщила она.

*** 17:02

Возвращающаяся из Губинской районной центральной больницы бригада врачей попала в аварию.

Как передает северное бюро Report, медперсонал Худатской городской центральной больницы попал в аварию на автомобиле скорой медпомощи на обратном пути с дежурства в Губинской РЦБ.

В результате инцидента 7 медработников, включая водителя, получили различные травмы.

Главврач Худатской ГЦБ Гадир Гусейнов подтвердил Report данный факт. По словам главврача, состояние медработников удовлетворительное.

Отметим, что попавшие в ДТП врачи являются медработниками одной из бригад, которые на основе дежурства посещают больницы в рамках мер по борьбе с инфекцией COVID-19.

По факту ведется расследование.