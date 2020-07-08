О нас
Report Georgia

TƏBİB о состоянии здоровья попавших в ДТП врачей - ОБНОВЛЕНО

TƏBİB о состоянии здоровья попавших в ДТП врачей - ОБНОВЛЕНО Возвращающаяся из Губинской районной центральной больницы бригада врачей попала в ДТП
Происшествия
8 июля 2020 г. 17:20
TƏBİB о состоянии здоровья попавших в ДТП врачей - ОБНОВЛЕНО

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) рассказало о текущем состоянии врачей Худатской городской центральной больницы, попавших в аварию на обратном пути после дежурства в Губинской районной центральной больнице.

Как заявила Report руководитель пресс-службы TƏBİB Равана Алиева, в результате инцидента пострадали 7 врачей.

"Ранения 5 из них легкие, они были отправлены на амбулаторное лечение после оказания первой медпомощи. Двоих врачей в больнице обследовали. Их обследование продолжается", - сообщила она. 

*** 17:02

Возвращающаяся из Губинской районной центральной больницы бригада врачей попала в аварию.

Как передает северное бюро Report, медперсонал Худатской городской центральной больницы попал в аварию на автомобиле скорой медпомощи на обратном пути с дежурства в Губинской РЦБ.

В результате инцидента 7 медработников, включая водителя, получили различные травмы.

Главврач Худатской ГЦБ Гадир Гусейнов подтвердил Report данный факт. По словам главврача, состояние медработников удовлетворительное.
Отметим, что попавшие в ДТП врачи являются медработниками одной из бригад, которые на основе дежурства посещают больницы в рамках мер по борьбе с инфекцией COVID-19.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке TƏBİB qəzaya düşən həkimlərin son durumunu açıqladı

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Габале в труднодоступной горной местности начался пожар
В Габале в труднодоступной горной местности начался пожар
8 июля 2020 г. 15:08
В Военной прокуратуре Азербайджана - новое назначение
В Военной прокуратуре Азербайджана - новое назначение
8 июля 2020 г. 15:00
Арестованные чиновники МИД обратились в суд
Арестованные чиновники МИД обратились в суд
8 июля 2020 г. 12:15
МВД: За сутки оштрафованы 1 874 нарушителя карантина
МВД: За сутки оштрафованы 1 874 нарушителя карантина
8 июля 2020 г. 10:33
В Азербайджане умер бывший ректор
ФотоВ Азербайджане умер бывший ректор
8 июля 2020 г. 00:25
15-летний подросток утонул в Куре
Фото15-летний подросток утонул в Куре
7 июля 2020 г. 17:55
Оштрафованы прибывшие в Исмаиллы на отдых
ФотоОштрафованы прибывшие в Исмаиллы на отдых
7 июля 2020 г. 17:39
В Баку выявлено нарушившее карантинный режим кафе
ФотоВ Баку выявлено нарушившее карантинный режим кафе
7 июля 2020 г. 17:31
Задержаны члены группировки Лоту Гули
ФотоЗадержаны члены группировки "Лоту Гули"
7 июля 2020 г. 17:29
В супермаркетах и аптеках проведены рейды против не носящих маски
ФотоВ супермаркетах и аптеках проведены рейды против не носящих маски
7 июля 2020 г. 16:31

Последние новости

18:35
В Азербайджане еще 542 человека заразились COVID-19, 9 скончались Здравоохранение
18:10
АБР: Частный сектор заинтересован во вложениях в альтернативные источники энергии в Азербайджане Энергетика
18:00
ФотоАлександр Шаровский: Счастье для евреев, что нашли дом в Азербайджане Диаспора
17:51
SOCAR Turkey удостоен награды крупнейшего экспортера Энергетика
17:49
AZAL стал маркетинговым партнером Belavia Инфраструктура
17:41
Amrah Sigorta: закрытие Amrah Bank незначительно сказалось на нас Финансы
17:33
Эксперт: К проявляющим безответственность нужно применять общественное порицание Инфраструктура
17:29
Ravan Sigorta уходит с рынка   Финансы
17:20
TƏBİB о состоянии здоровья попавших в ДТП врачей - ОБНОВЛЕНО Происшествия
16:54
ФотоАрмения совершила очередную провокацию на линии фронта Нагорно-карабахский конфликт
16:48
При стрельбе в США погибли четыре человека Другие страны
16:41
Канье Уэст будет баллотироваться в президенты как независимый кандидат Шоу-бизнес
16:36
Бакинское транспортное агентство прокомментировало информацию о тендере Инфраструктура
16:34
Температура воздуха в Азербайджане резко понизится Экология
16:17
Курьез: тест "негативен", а КТ выявило эффект "матового стекла" - чему верить? Здравоохранение