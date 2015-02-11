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    Близкие родственники депутата Милли Меджлиса попали в ДТП

    Состояние здоровья сестры Сабира Рустамханлы остается тяжелым

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ На трассе Ярдымлы-Масаллы произошло тяжелое ДТП. Как сообщает Report, автомобиль марки “Toyota-Prado” скатился в овраг. В результате этого супруга руководителя издательства “Qanun” Шахбаза Худуоглу Кенуль Йолчу гызы Рустамханлы скончалась на месте происшествия. Другой пассажир автомобиля - сестра Сабира Рустамханлы Илаха Худу гызы Алиева - получила тяжелые травмы. Она помещена в Масаллинскую районную больницу. Сообщается, что состояние её здоровья остается тяжелым.

    Отметим, что ДТП произошло, когда они возвращались с похорон дяди С.Рустамханлы и Ш.Худуоглу.

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