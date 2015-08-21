В Азербайджане автомобиль врезался в грузовик и пассажирский автобус, трое получили ранения

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ На магистральной дороге Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Report, событие зафиксировано на 263-м километре дороги Баку-Газах на территории села Енидже Агдашского района.

Житель села Баку Джавадов Рафиг Тофиг оглы 1976 года рождения на легковом автомобиле марки KİA врезался в двигающийся по встречной полосе грузовой автомобиль марки ГАЗ-53, управляемый Эминовым Ибрагимом Ниязи оглы 1978 года рождения.

Затем KİA столкнулся с двигающимся в направлении Гянджи пассажирским автобусом марки Mercedes, управляемым Алескеровым Эльманом Эльдар оглы 1964 года рождения.

В результате ДТП получили травмы водитель KİA и его пассажир - житель города Баку Гулиев Азад Алиюсиф оглы 1974 года рождения, а также пассажир автобуса - житель города Баку Асадов Эльвин Низами оглы 1994 года рождения. Они размещены в Агдашскую районную центральную больницу. На данный момент состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое.

По данному факту ведется расследование.