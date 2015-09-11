В Азербайджане автомобиль сбил 4 пешеходов: 1 погибший, 3 раненых

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В городе Сабирабад автомобиль марки "ВАЗ-21074", за рулем которого находился житель района Расим Бабаев, сбил пешеходов Мансуру Бабаеву и Айну Абдуллаеву. Водитель и пешеходы были госпитализированы в больницу, где А.Абдуллаева позже скончалась, а двое других были выписаны домой после оказания медицинской помощи.

Как сообщает Report, информация об этом опубликована на сайте министерства внутренних дел (МВД).

В поселке Бакиханова Сабунчинского района неизвестный автомобиль сбил жителя поселка Мирсамеда Сеидова, который был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, после чего он был выписан.

Аналогичное ДТП случилось в поселке Забрат Сабунчинского района, где неустановленный автомобиль сбил жителя поселка Наваи Велиева, переходившего дорогу. Наваи Велиев помещен в больницу.

Расследования по указанным фактам продолжаются.