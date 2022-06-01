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В Азербайджане арестованы должностные лица

В Азербайджане арестованы должностные лица В Азербайджане арестованы должностные лица.
Происшествия
1 июня 2022 г. 10:40
В Азербайджане арестованы должностные лица

В Азербайджане арестованы должностные лица.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что на основе поступивших из Государственной налоговой службы при Министерстве экономики материалов о неправомерных действиях сотрудников Службы, допущенных при выполнении служебных обязанностей, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было заведено уголовное дело и проводится следствие.

Следствие выявило обоснованные подозрения, что работавший начальником отдела в Главном территориальном налоговом управлении №6 Гашимов Мирджавад Фарман оглу, войдя в предварительный сговор с работавшим в то время старшим государственным налоговым инспектором Кязымовым Закиром Махмуд оглу, в 2020-2021 годы получил от граждан взятку в общем размере 20 тыс. манатов за не проведение оперативных мер налогового контроля в связи с выявленными нарушениями в деятельности налогоплательщика.

За указанные незаконные действия в отношении Мирджавада Гашимова и Закира Кязымова возбуждено уголовное дело по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК АР. Они были привлечены в качестве подозреваемых и решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия для полной, всесторонней проверки незаконных случаев, выявления всего круга обвиняемых и привлечения их к ответственности.

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