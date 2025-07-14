В Азербайджане арестован киберпреступник, похищавший персональные данные через вредоносные приложения — СГБ

Сабаильский районный суд Баку избрал меру пресечения в виде ареста в отношении гражданина Азербайджана Нихада Гаджиева Ахмед оглы - фигуранта уголовного дела, расследуемого Службой государственной безопасности (СГБ).

Сабаильский районный суд Баку избрал меру пресечения в виде ареста в отношении гражданина Азербайджана Нихада Гаджиева Ахмед оглы - фигуранта уголовного дела, расследуемого Службой государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает Report, Гаджиев занимался созданием и управлением интернет-ресурса типа "darknet", на котором распространялись персональные данные и другая информация, запрещенная к распространению по закону. Он был арестован как один из членов группы киберпреступников, разоблаченной в ходе оперативно-технических мероприятий, проведенных СГБ.

В частности, Гаджиев вместе с другими связанными с ним лицами, организовав кибератаки на информационный портал "xeberoxu.az" и другие сайты, получив незаконный контроль над этим сайтом и изменив содержание размещенных на нем новостей, незаконно получил личные данные людей, загружая на их мобильные телефоны мобильные приложения с вредоносным кодом, такие как “Çarxla Qazan.apk”, “Paypal.apk” и другие.

Гаджиев также приобрел домены, внешне схожие с официальными сайтами ряда действующих в Азербайджане компаний и организаций - “İrşad Electronics”, “Baku Electronics”, “Xalq Bank” и др. - и создавал поддельные страницы, выдавая их в социальных сетях за настоящие. Под предлогом рекламных акций и скидок он массово собирал персональные данные пользователей.

Члены группы использовали технологии Call Spoofing - инструменты, позволяющие подделывать телефонные номера и отправлять SMS от имени реальных компаний, чтобы вводить людей в заблуждение. Также они организовали продажу таких нелегальных онлайн-услуг.

Сабаильским районным судом в отношении Нихада Гаджиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.