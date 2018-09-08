В Азербайджане актера ранили ножом - ФОТО

Билясувар. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошла поножовщина.

Как сообщает муганьское бюро Report, инцидент произошел вчера вечером в селе Ашагы Джурали.

По информации, на проходящем в селе свадебном торжестве Махира Миришли 1975 г.р. ударили ножом в область сердца. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Отметим, что Махир Миришли - актер, снимается в кино и телесериалах. Он родился в селе Ашагы Джурали Билясуварского района. В настоящее время проживает в Баку, а в Билясуваре присутствовал на свадьбе родственника.

По факту ведется расследование.