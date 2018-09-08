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    В Азербайджане актера ранили ножом - ФОТО

    Билясувар. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошла поножовщина.

    Как сообщает муганьское бюро Report, инцидент произошел вчера вечером в селе Ашагы Джурали.

    По информации, на проходящем в селе свадебном торжестве Махира Миришли 1975 г.р. ударили ножом в область сердца. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

    Отметим, что Махир Миришли - актер, снимается в кино и телесериалах. Он родился в селе Ашагы Джурали Билясуварского района. В настоящее время проживает в Баку, а в Билясуваре присутствовал на свадьбе родственника.

    По факту ведется расследование.

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