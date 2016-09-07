В Азербайджане возвращающаяся со свадьбы из Гянджи семья попала в ДТП, погибли два человека

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Возвращающаяся со свадьбы из Гянджи семья попала в ДТП.

Как сообщает региональный корреспондент Report, авария произошла на 188 км дороги Баку-Шемахы-Евлах.

Водитель автомобиля марки "Nissan X-Trail" (госномера 90-CP-149) Мамед Мамедов потерял управление, в результате чего машина перевернулась.

В ДТП погибли находившаяся в автомобиле супруга водителя Эльмира Мамедова и один из пассажиров.

Водитель и еще один пассажир госпитализированы.

По факту ведется расследование.