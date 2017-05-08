В автомобильных авариях в Азербайджане в этом году погибло 162 человека

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В этом году в период с января по март произошло 407 ДТП, что по сравнению с этим же периодом 2016 года меньше на 2,9 %. Число пострадавших в этих ДТП сократилось на 3,9 % и составило 573 человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в автомобильных авариях погибло 162 и пострадало 411 человек.

В комитете заявили, что 46,7% инцидентов произошло днем, 33,9% - ночью, 19,4% - в сумеречное время, а 24,3% аварий пришлось на субботние и воскресные дни.

По информации, 89,9% дорожно-транспортных происшествий произошло в населенных пунктах, в результате этих аварий число погибших сократилось по сравнению с тем же периодом 2016 года на 24% и составило 119 человек, а число раненых на 7,2% и составило 386 человек.

47,9% от всего количества аварий произошло с участием транспортных средств и пешеходов, 33,7% - с участием нескольких транспортных средств, 18,4% - с участием одного транспортного средства, и по сравнению с тем же периодом 2016 года сократилось на 14%, 17% и 9,6% соответственно.

В результате ДТП 72,8% погибших и 71,8% раненых составили мужчины.

Из-за управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии произошло 7 ДТП со смертельным исходом или с получением телесных повреждений, в результате 4 человека погибли, 5 были ранены. 85,7% этих происшествий было совершено водителями легковых автомобилей.

В январе-марте 2017 года число выявленных административных нарушений правил дорожного движения по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года осталось на прежнем уровне и составило 747,8 тыс. 50,8% правонарушений пришлось на превышение установленной скорости движения, 11,4% - продолжение движения на запрещающий знак светофора или других запрещающих знаков, 9,5% - несоблюдение требований дорожных знаков или дорожной разметки, 3,7 -% - управление транспортным средством без ремня безопасности, остальная часть пришлась на иные выявленные правонарушения. За нарушения правил было назначено штрафов на сумму 15,1 млн манатов.